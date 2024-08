Arrestation du directeur général de Telegram : la blockchain TON apporte son soutien à Pavel Durov

Hier soir, nous apprenions que Pavel Durov, le directeur général et cofondateur de l'application de messagerie instantanée Telegram, avait été interpellé sur le tarmac de l’aéroport du Bourget par la Gendarmerie des transports aériens.

L'homme de 39 ans a été placé en garde à vue alors qu'il revenait d'Azerbaïdjan en jet privé, et nous ignorons à ce stade les raisons de sa venue en Île-de-France, ce dernier préférant habituellement fréquenter les Émirats arabes unis ou l'Amérique du Sud afin d'éviter les pays où l'application Telegram est vue d'un mauvais œil ou surveillée.

📚 Découvrez The Open Network (TON), la blockchain taillée pour l'application Telegram

Ce coup de filet des forces de l'ordre françaises fait suite à un mandat de recherche lancé par l'OFMIN, un service d'enquête inauguré au mois de novembre dernier visant à « lutter contre les infractions les plus graves commises à l’encontre des mineurs, » selon son site Web. Ce mandat n'était par ailleurs valable que sur le sol français.

Concrètement, selon la justice française, l'application Telegram facilite la transmission et le partage de contenus jugés criminels notamment en raison des outils qu'elle propose, tels que les cryptomonnaies ou les numéros jetables. Pavel Durov est ainsi considéré comme complice de trafic de stupéfiants, d’infractions d'ordre pédocriminelles et d’escroquerie.

Sur X, la blockchain TON a apporté son plein soutien au directeur général de Telegram, assurant que « la communauté TON reste forte et pleinement opérationnelle » :

Statement from the TON Community

Following the recent news related to the Telegram’s founder Pavel Durov, we want to assure everyone that the TON community remains strong and fully operational.

As a community committed to freedom of speech and decentralization, we stand firmly…

— TON 💎 (@ton_blockchain) August 24, 2024