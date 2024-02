HTX (ex-Huobi) : Justin Sun a-t-il menti sur la quantité de Bitcoin (BTC) qu'il détient ?

HTX (Huobi) a été accusé par de nombreuses voix d’être centralisé autour de la figure controversée de Justin Sun, qui n’est officiellement qu’un « conseiller ». L’homme est accusé notamment de se servir de la plateforme pour son propre enrichissement, et de masquer un trou dans la trésorerie.

C’est donc pour se défendre de ces accusations que Justin Sun a publié récemment une capture d’écran de son portefeuille. On y voit une quantité de bitcoins considérable : 28 613 BTC, soit 1,6 milliard de dollars au moment où le screenshot a été pris :

My personal HTX account balance (just for those who are saying I'm not using HTX much) @HTX_Global pic.twitter.com/TtbiDWHLRZ

Justin Sun explique par ailleurs qu’il est un utilisateur actif de la plateforme :

Les affirmations de Justin Sun ont cependant été remises en question. Notamment par Adam Cochran, un critique historique du créateur de Tron. Suite à la publication, ce dernier a en effet montré que les réserves de HTX, suivies par DefiLlama, seraient moins importantes que la somme que Justin Sun est censé avoir sur son portefeuille :

Sooo Sun is claiming his personal HTX balance of BTC, is more than the entire amount of BTC that HTX reports in wallets (as sources by DefiLlama)

So either fake or HTX has no real users other than Sun, or he comingle a their assets as his.https://t.co/UB3SbmXZZR pic.twitter.com/pV6fk9mkHY

— Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) February 27, 2024