Arrêt des preuves de réserve, depeg du TUSD, centralisation... Que se passe-t-il chez HTX (ex-Huobi) ?

La plateforme d’échange HTX (ex-Huobi) serait-elle en difficulté ? Plusieurs rapports pointent du doigt des éléments préoccupants, et une certaine fragilité de l’empire de Justin Sun. Zoom sur ce qui se joue sur HTX, et les dangers potentiels.

Les preuves de réserve sont à l’arrêt sur HTX

Au cours du week-end, l’analyste Adam Cochran a publié un long fil sur X, faisant état d’informations préoccupantes liées à HTX. Pour rappel, la plateforme d’échange, qui s’appelait autrefois Huobi, est contrôlée par Justin Sun, lui-même à l’origine de Tron (TRX), ainsi que du stablecoin TUSD. Ces projets fonctionnent donc au sein d’un écosystème plus ou moins étroitement lié.

Depuis la semaine dernière, les preuves de réserve de la plateforme d’échange ne s’affichent plus. Il n’est donc plus possible de savoir quelles sont les cryptomonnaies détenues par l’exchange, qui sont censées être consultables à tout moment :

La page de preuves de réserve de HTX/Huobi, qui n’est plus mise à jour

Par ailleurs, Adam Cochran notait que le 26 janvier, le fournisseur de données externe DefiLlama ne montrait que 120 millions de dollars d’ETH sur HTX, alors que le dernier audit de la plateforme d’échange faisait plutôt état de 300 millions de dollars :

https://twitter.com/adamscochran/status/1750913275011772765/photo/1

On note cependant que ce chiffre est remonté depuis : il y aurait actuellement 500 millions de dollars d’ETH sur HTX/Huobi.

Un TUSD qui peine à maintenir la parité avec le dollar

Autre point préoccupant selon plusieurs analystes : le TUSD semble plus volatil qu’à l’accoutumée. Le stablecoin a en effet des difficultés à maintenir la parité avec le dollar (USD), auquel il est adossé :

Le TUSD peine à se maintenir au cours de 1 USD depuis plusieurs semaines

Plus tôt au cours du mois de janvier, le TUSD avait lui aussi cessé de fournir des attestations en temps réel, qui permettent habituellement de déterminer si le stablecoin est bien adossé au ratio 1:1. Cela veut dire qu’on ne sait pas si le stablecoin de Justin Sun est actuellement garanti par la quantité appropriée de dollars :

The realtime attests of TUSD stopped working since yesterday, which potentialy means that it was reported as undercollatelised. (see status description in the pic)@tusdio @The_NetworkFirm any comments? pic.twitter.com/s4vsa7Gz4o — Symbio (@NoCryptFish) January 10, 2024

Cela, combiné à la volatilité du TUSD, fait bien sûr naître des questions. D’autant plus que le rôle de Justin Sun est en question.

Le rôle de Justin Sun en question

Selon Adam Cochran, plusieurs rapports d’utilisateurs font état de difficultés à échanger des TUSD contre du dollar. L’analyste pointe par ailleurs du doigt une unique adresse sur Tron, qui pèse 3 milliards de dollars. Il semblerait que ces derniers jours, celle-ci ait été la seule à minter du TRX et à l’échanger contre de l’USD :

4/8 Meanwhile, lots of reports of being unable to redeem TUSD, all while one address on Tron worth $3B+ seems to be the only address to mint and redeem; and its one closely tied to Sun. pic.twitter.com/x5rZ7cfeyT — Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) January 26, 2024

Or cette adresse est connue pour être liée à Justin Sun. Il est donc légitime de se poser des questions sur le rôle du créateur de Tron. Selon Adam Cochran, il s’agirait d’une stratégie pour soutenir artificiellement HTX :

« Il semblerait que Sun ait utilisé les actifs des utilisateurs sur Huobi/HTX pour des buts variés, et qu’il bloque actuellement les échanges de TUSD contre du dollar, afin de les diriger principalement vers de l’ETH, pour pouvoir rembourser les utilisateurs qui essaient de retirer leurs fonds. »

HTX serait-il alors le nouveau FTX ? C’est la conclusion à laquelle arrive l’analyste, qui estime que la plateforme d’échange est actuellement insolvable, que le TUSD n’est pas adossé, et que Justin Sun est en train de fuir l’écosystème HTX/Huobi.

Il faut aussi mentionner que les rumeurs d’insolvabilité existent depuis un certain temps, et que l’entrepreneur a déjà été accusé de renflouer artificiellement les caisses de HTX. On rappellera également que la plateforme d’échange a été victime de deux hacks consécutifs récemment, en septembre et novembre dernier. Si on ne peut à l’heure actuelle pas tirer de conclusion définitive, il est donc conseillé de montrer la plus grande prudence si l’on interagit avec ces acteurs, en attendant d’en savoir plus.

Sources : Adam Cochran & Symbio via X, DefiLlama

