Le crypto-échange HTX et le protocole blockchain Heco Chain ont été frappés par une attaque majeure ce mercredi, avec un montant estimé à plus de 85 millions de dollars dérobés. L'alerte initiale a été déclenchée par une transaction suspecte impliquant plus de 10 000 Ethers (ETH), signalant une activité potentiellement frauduleuse.

Peu de temps après, Justin Sun a confirmé l'incident dans une publication sur X, assurant également que HTX prendrait en charge la totalité des pertes résultantes par cette attaque. En réponse immédiate et afin de prévenir de nouvelles pertes potentielles ainsi que pour éviter un mouvement de panique, HTX a provisoirement suspendu tous les retraits et dépôts sur leur plateforme.

HTX and Heco Cross-Chain Bridge Undergo Hacker Attack. HTX Will Fully Compensate for HTX's hot wallet Losses. Deposits and Withdrawals Temporarily Suspended. All Funds in HTX Are Secure, and the Community Can Rest Assured. We are investigating the specific reasons for the hacker…

— H.E. Justin Sun 孙宇晨 (@justinsuntron) November 22, 2023