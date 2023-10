HTX (Huobi) récupère 8 millions de dollars suite au hack et offre 250 ETH en récompense à l'attaquant

2 semaines après que HTX (anciennement Huobi) ait confirmé par l'intermédiaire de Justin Sun que l'un de ses hot wallets avait été compromis à hauteur de 8 millions de dollars sous forme d'Ether, nous apprenons que l'attaquant a finalement accepté de retourner la totalité des fonds, soit environ 5 000 ETH.

It looks like the HTX/Huobi hacker has returned the funds (4997 ETH)

0x48bd1179529343c7a970045290fd2b0b1d946f64e17c443a528e24bf7cdbb817 pic.twitter.com/MknehuhM6x

— ZachXBT (@zachxbt) October 7, 2023