Hacks et cryptomonnaies : septembre devient le pire mois de l’année 2023

En raison de l'attaque sur le protocole Mixin Network, septembre est devenu le pire mois de l'année 2023. Comme nous l'avons expliqué à plusieurs reprises par le passé, de grosses attaques ponctuelles peuvent venir grever une tendance, et c'est ce qui s'est passé ici alors que l'année en cours semblait relativement calme.

Selon la dernière infographique de l'entreprise de sécurité blockchain CertiK, septembre se clôture ainsi avec plus de 332 millions de dollars de pertes, l'énorme majorité résultant de hacks :

Combining all the incidents in September we’ve confirmed ~$332M lost to exploits, hacks and scams.

Exit scams were ~$1.9M

Flash loans were ~$0.4M

Exploits were ~$329.8M

See more details below 👇 pic.twitter.com/DMFN9LWU8V

— CertiK Alert (@CertiKAlert) September 30, 2023