L'un des plus gros hacks de l'histoire des cryptomonnaies vient d'avoir lieu – Mixin Network perd 200 millions de dollars

Le protocole décentralisé Mixin Network a mis ses fonctionnalités de retrait et de dépôt à l'arrêt après avoir essuyé une attaque lui ayant fait perdre environ 200 millions de dollars. Selon le dernier communiqué de Mixin Kernel, c'est l'hébergeur de sa base de données qui serait en cause :

[Announcement] In the early morning of September 23, 2023 Hong Kong time, the database of Mixin Network's cloud service provider was attacked by hackers, resulting in the loss of some assets on the mainnet. We have contacted Google and blockchain security company @SlowMist_Team…

