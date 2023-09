FTX : le hacker commence à transférer des millions de dollars après presque un an d'inactivité

Alors que le procès de Sam Bankman-Fried approche à grands pas, l'un des wallets associés au hack de FTX survenu au mois de novembre dernier a déplacé plus de 8 millions de dollars. À l'heure où nous écrivons ces lignes, les différents wallets associés à l'attaque comportent toujours environ 310 millions de dollars.

Plus de 8 millions de dollars transférés par le hacker de FTX

Après une dizaine de mois d'inactivité, le ou les attaquants ayant dérobé plus de 350 millions de dollars à l'exchange FTX la nuit de sa déclaration de faillite viennent de commencer à déplacer des fonds. À l'époque déjà, le timing s'était avéré plutôt troublant et laissait imaginer un inside job, et ce d'autant plus que les fonds avaient été transférés à la fois depuis FTX et FTX US, 2 branches distinctes.

Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, l'un des wallets ayant reçu une partie des quelque 350 millions de dollars a transféré l'équivalent de 8,36 millions de dollars sous forme d'Ethers à travers 2 transactions de 4,18 millions de dollars chacune à 3 heures d'intervalle.

Comme nous pouvons le voir sur l'infographie ci-dessous, les attaquants ont ensuite fait transiter la totalité des fonds à travers au moins 4 adresses différentes :

Figure 1 – Premières transactions effectuées par les hackers

Ensuite, de manière surprenante, l'une des adresses a swap 2,09 millions de dollars d'ETH contre du tBTC avant de l'envoyer vers l'adresse de burn Ethereum (0x00). Une autre des adresses a transféré environ 920 000 dollars vers Railgun, qui permet d'anonymiser les transactions.

En parallèle, 4,62 millions de dollars ont été transférés depuis 2 adresses différentes vers le bridge Thorchain, qui permet de brouiller les traces on-chain entre les transactions entrantes et les transactions sortantes.

Figure 2 – Transferts des wallets vers Thorchain, Railgun et l'adresse de burn Ethereum

À l'heure où nous écrivons ces lignes, le wallet qui a servi à démarrer ces transferts (0x3e957efc6d1bf1d9141212269cd04855ad92696e) détient toujours 16,7 millions de dollars. Au total, les différents wallets associés aux hackers de FTX détiennent environ 310 millions de dollars actuellement.

Presque un an après les faits, nous ignorons encore comment ces centaines de millions de dollars ont pu être volées et par qui. Concernant le dossier FTX, le procès de Sam Bankman-Fried va débuter le 3 octobre prochain, et devrait normalement durer jusqu'au 9 novembre.

