Su Zhu a été arrêté par la police singapourienne en tentant de fuir le pays

La firme en charge de la liquidiation de Three Arrows Capital (3AC) a annoncé ce vendredi l'arrestation par la police singapourienne de Su Zhu, co-fondateur du fonds d'investissement en faillite. Celui-ci avait refusé de collaborer avec les autorités et était sur le point de fuir le pays.

Arrestation de Su Zhu à Singapour

Fin de feuilleton pour Su Zhu, qui vient d'être appréhendé et mis en état d'arrestation par les autorités de police de Singapour. Celui-ci était en passe de s'envoler pour une destination inconnue, vraisemblablement dans l'ambition de fuir le pays.

🔴 Su Zhu, le cofondateur du fonds spéculatif Three Arrows Capital (#3AC), a été arrêté à l'aéroport de Changi à Singapour. Selon les liquidateurs de 3AC, Su Zhu devra purger une peine de 4 mois d'emprisonnement. pic.twitter.com/yLGTWeRJyg — Cryptoast (@CryptoastMedia) September 29, 2023

L'information a été partagée et confirmée par Teneo, la firme en charge de la liquidation du fonds d'investissement Three Arrows Capital (3AC), dont Su Zhu était l'un des co-fondateurs et ayant fait faillite en juin 2022.

D'après les informations rapportées par nos confrères de Bloomberg, Teneo a informé que cette arrestation a eu lieu en vertu d'un mandat de dépôt à l'encontre de Su Zhu. Celui-ci avait été émis suite à un refus de coopérer avec les liquidateurs, en violation d'une ordonnance du tribunal.

Par ailleurs, Kyle Livingston Davies, l'autre co-fondateur de 3AC, est également sous la menace d'un mandat de dépôt similaire. Il est à noter toutefois que la nouvelle de l'arrestation de Su Zhu n'a pas encore été confirmée officiellement par les autorités de Singapour.

Une arrestation qui n'aurait sur tarder

Bien qu'en liquidation auprès d'un tribunal des Îles Vierges britanniques, c'est la Haute Cour de Singapour qui était en charge de la supervision du dossier. En effet, Three Arrows Capital était une entité domiciliée au sein de la cité-État au large de la Malaisie.

Celle-ci avait d'ailleurs pris très à coeur le sujet, notamment en raison de sa réputation de centre financier mondial. En début septembre, les régulateurs ont même imposé une interdiction d'activité sur plusieurs années à l'encontre de Zhu et Davies.

D'après la Monetary Authority of Singapore (MAS), l'autorité locale de régulation des marchés financiers, les deux co-fondateurs auraient trompé le régulateur avec « un mépris flagrant à l'égard des exigences réglementaires », menaçant d'ailleurs de prendre des mesures similaires pour tout autre dirigeant se livrant à de tels actes répréhensibles.

3AC Ventures, OPNX... Des impacts immédiats

Malgré les interdictions (et accessoirement des dettes de 3,5 milliards de dollars), Kyle Davies et Su Zhu ont décidé de se relancer dans l'écosystème crypto en créant OPNX, un exchange de cryptomonnaies. Comme si l'ironie n'était pas assez prononcée, celui-ci est décrit comme « une solution et un foyer pour les personnes lésées par les crises crypto ».

En réponse, le cours du token OX de cette plateforme d'échange Open Exchange vient de dégringoler de plus de 50 %, en témoigne le graphique ci-dessous :

Cours du token OX de Open Exchange sur les dernières 24 heures

