Les liquidateurs de Three Arrows Capital (3AC) veulent récupérer plus de 1,3 milliard de dollars auprès de ses cofondateurs

Selon les liquidateurs de Three Arrows Capital (3AC), Su Zhu et Kyle Davies, les cofondateurs du fonds, auraient accumulé des pertes importantes sur des effets de levier quelque temps avant la faillite en juin 2022. De surcroît, ces transactions à effet de levier auraient été effectuées alors que le fonds était déjà insolvable, en partie à cause de son implication dans le token LUNA émis par Terra.