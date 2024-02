Qui a dit que les 60 000 dollars constituaient une résistance pour le Bitcoin, qui affiche un gain de presque 20 % sur les 7 derniers jours ? Pour la première fois depuis le mois de novembre 2021, le BTC a dépassé le seuil symbolique des 60 000 dollars.

Autrement dit, il lui reste moins de 10 000 dollars à grimper avant de battre son prix le plus haut jamais atteint, c'est-à-dire 69 044 dollars. Ce cap avait été franchi le 10 novembre 2021, avant que le roi des cryptomonnaies ne chute et se retrouve emporté par les faillites successives de Three Arrows Capital (3AC), Silvergate Bank, Celsius, FTX et bien d'autres encore.

Mais depuis, le Bitcoin s'est relevé, et ce dernier ne s'est pas contenté de briser le plafond des 60 000 dollars de manière momentanée : il évolue désormais même au-dessus des 61 000 dollars.

Évolution du cours du Bitcoin en bougies hebdomadaires

Naturellement, une progression si soudaine n'a pas épargné les traders. Ce sont ainsi plus de 330 millions de dollars qui ont été liquidés sur les dernières 24 heures, dont 202 millions de dollars de positions short.

👉 Comment acheter du Bitcoin en 2024 ? Faites-vous guider étape par étape

Notons toutefois que le Bitcoin grimpe de manière quasi unilatérale, laissant le marché des altcoins derrière lui.

Une spécificité plutôt rare, qui peut être attribuée au succès des ETF Bitcoin spot, qui battent leurs records de volumes journaliers de jour en jour, avec BlackRock et son ETF IBIT en tête. Le géant a effectivement dépassé 1,3 milliard de dollars de volume à lui tout seul hier.

Another intense volume day for the Nine with well over $2b traded. $IBIT broke its personal record again w/ $1.3b (for context that's more than most large cap US stocks trade). I don't know if this is a new normal or some kind of short-term algo/arb-related burst a la $HODL. pic.twitter.com/KkCkdQKe9r

— Eric Balchunas (@EricBalchunas) February 27, 2024