Au cours des dernières 24 heures, le prix du Bitcoin a connu une forte hausse, passant de 51 000 dollars à près de 57 000 dollars, soit une augmentation de 11 %. Cette hausse a permis au BTC de retrouver des niveaux de prix atteints pour la première fois depuis le mois de décembre 2021.

Cette performance est le résultat de plusieurs facteurs, dont le dernier achat de 3 000 BTC par MicroStrategy à un prix moyen de 51 800 dollars, ainsi que des volumes records observés sur les ETF Bitcoin spot.

En excluant les volumes du GBTC de Grayscale, un ETF Bitcoin Trust converti en ETF spot, les 9 nouveaux ETF ont généré un volume de 2,4 milliards de dollars le lundi 26 février 2024. Cela représente une hausse de 7 % par rapport à leur précédent record, établi le jour de leur approbation.

It's official..the New Nine Bitcoin ETFs have broken all time volume record today with $2.4b, just barely beating Day One but about double their recent daily average. $IBIT went wild accounting for $1.3b of it, breaking its record by about 30%. pic.twitter.com/MiCs1rzttM

— Eric Balchunas (@EricBalchunas) February 26, 2024