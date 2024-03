Three Arrows Capital (3AC) a-t-elle tenté de convaincre LayerZero de lui confier sa trésorerie juste avant de faire faillite ?

Il y a près de 2 ans, le fonds d’investissement en cryptomonnaies Three Arrows Capital (3AC) éclatait en plein vol dans le sillage de Terra (LUNA), s’inscrivant ainsi dans une série de faillites qui aura continué tout au long du bear market.

Tandis que les fondateurs Su Zhu et Kyle Davies s’étaient démarqués par leur manque de coopération avec les acteurs en charge de leur liquidation, ce dernier s’est récemment fait remarquer. En effet, au cours d’une interview accordée au média Unchainned, Kyle Davies avait affirmé qu’il ne se montrait pas désolé des évènements, sous prétexte que « les entreprises font tout le temps faillite ».

Jeudi, l’intéressé a réitéré ses propos en indiquant qu’il ne s’excuserait jamais et que « les prêteurs avaient choisi de parier les fonds de leurs propres clients à faible risque sur une thèse à haut risque » :

But I will never apologize for blowing up. We were traders who devoutly believed in up only forever. Still do. Lenders chose to gamble their own low risk clients funds on a high risk thesis. Pointing fingers is for cowards

Face à de tels propos, Bryan Pellegrino, le PDG et cofondateur de LayerZero, est intervenu en expliquant qu’il pourrait être d’accord sur le principe, à une exception près : 3AC aurait tenté de convaincre LayerZero de placer l’entièreté de sa trésorerie dans le fonds quelques jours avant la faillite.

Ensuite, Bryan Pellegrino a réitéré ses accusations, en affirmant que Kyle Davies et Su Zhu auraient sacrifié n’importe qui pour se sauver eux-mêmes :

Hard times show a lot about who somebody really is and Kyle and Su unfortunately showed that they would sacrifice every person they knew or cared about to save themselves. Describing lenders here but in reality they would have taken $ from their grandparents in their final moment https://t.co/J7TSee4EMo

— Bryan Pellegrino (@PrimordialAA) March 21, 2024