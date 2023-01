Les fondateurs de 3AC veulent créer un nouvel exchange – Un pari qui s'avère risqué

Su Zhu et Kyle Davies, les fondateurs du fonds spéculatif en faillite Three Arrows Capital (3AC), s'apprêtent à faire sortir de terre un nouvel exchange qui serait mené en tandem avec les fondateurs de CoinFlex, un exchange en cours de restructuration. Pour y parvenir, ils souhaitent lever 25 millions de dollars, mais les réactions de la communauté crypto laissent présager un retour compliqué.

Three Arrows Capital remet le couvert

Les fondateurs de Three Arrows Capital (3AC), Su Zhu et Kyle Davies, souhaitent mettre au monde un nouvel exchange qui opérerait sur diverses verticales, notamment les cryptomonnaies, les actions, les obligations ainsi que l'échange de créances.

Ce projet serait d'ores et déjà dans les tuyaux, et serait mené conjointement avec Mark Lamb et Sudhu Arumugam, les 2 fondateurs de CoinFlex, un exchange de cryptomonnaies en cours de restructuration depuis le mois de septembre dernier.

🎙️ Écoutez cet article et toute l'actualité crypto sur Spotify

De son côté, Three Arrows Capital est un fonds spéculatif qui a beaucoup fait parler de lui durant l'année 2022, notamment pour ses investissements infructueux au sein de l'écosystème Terra (LUNA) qui a subi l'effondrement que nous connaissons tous aujourd'hui.

Par ailleurs, le fonds avait également investi au sein de Genesis Global Trading et Voyager Digital, mais s'est trouvé dans l'impossibilité d'honorer ses créances. C'est pourquoi nous avons eu affaire à des faillites en chaine, ces acteurs étant désormais eux-mêmes dans des situations critiques. Aux dernières nouvelles, 3AC, en faillite depuis l'été dernier, doit plus de 3,5 milliards de dollars à ses divers créanciers.

Pour les besoins de structuration et de mise en place de l'exchange, les fondateurs de GTX cherchent à lever pas moins de 25 millions de dollars. Par ailleurs, selon une information du Wall Street Journal, certains créanciers de 3AC auront la possibilité de convertir leurs créances en actions dans cette nouvelle société.

Selon les informations disponibles, GTX devrait voir le jour « le plus tôt possible », mais son arrivée pourrait être envisagée pour le mois de février prochain.

👉 Retrouvez notre guide pour stocker et sécuriser vos cryptomonnaies

Le meilleur moyen de sécuriser vos cryptomonnaies 🔒 🔥 Le leader mondial de la sécurité crypto

Un lancement qui s'envisage compliqué

Tout naturellement, les réactions à cette annonce ont été plus que mitigées, pour ne pas dire unilatéralement négatives.

Evgeny Gevoy, le PDG du teneur de marché Wintermute, une entreprise qui négocie plus de 5 milliards de dollars d'actifs quotidiennement dans le cadre de sa mission, a indiqué que sa société se tiendrait le plus loin possible de GTX. Il est même allé jusqu'à mettre en garde les potentiels futurs investisseurs :

« Et puisque nous parlons d'annuler des choses, si vous investissez dans l'« exchange » Coinflex/3AC, vous pourriez avoir un peu plus de mal à travailler avec Wintermute à l'avenir (du côté de la mise en place de relations). »

Il ajoute également :

« De même, nous n'allons pas participer à des tours de table où ces types sont sur le point d'entrer à la table des négociateurs, alors attention aux fondateurs. »

Une mise en garde qui ne devrait pas aider l'équipe du futur exchange dans sa quête de fonds, Wintermute étant un acteur de premier plan dans cet écosystème.

Mais selon les fondateurs de 3AC, l'espoir est là : ils affirment pouvoir « dominer » le marché qu'ils visent et mettre la main sur 20 milliards de dollars à cet effet, notamment en prenant la place de FTX.

👉 Dans l'actualité - Silvergate rapporte 1 milliard de dollars de pertes pour le dernier trimestre 2022

Cryptoast lance sa 1ère collection de NFT Des NFT associés à un journal papier collector 🔥

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

Source : Document de présentation

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.