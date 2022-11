Genesis Trading révèle que 175 millions de dollars de fonds sont bloqués sur FTX

Voilà un nom qui revient souvent dans ce genre d'affaires. Après avoir perdu plus d'un milliard de dollars auprès de Three Arrows Capital (3AC), Genesis Trading annonce aujourd'hui être également exposé à la chute de FTX.

Dans un souci de transparence, la filiale de Digital Currency Group spécialisée dans le trading d'actifs numériques, a révélé que son activité de produits dérivés disposait de 175 millions de dollars bloqués sur la plateforme FTX. Cette annonce intervient quelques heures à peine après avoir affirmé n'être exposée qu'à hauteur de 7 millions de dollars dans cette affaire.

As part of our goal in providing transparency around this week’s market events, the Genesis derivatives business currently has ~$175M in locked funds in our FTX trading account. This does not impact our market-making activities.

— Genesis (@GenesisTrading) November 10, 2022