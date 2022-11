Sequoia Capital - Les 214 millions de dollars investis dans FTX ne valent plus rien

Les premières victimes commencent à tomber le masque. La société de capital-risque Sequoia Capital vient de publier une lettre à ses partenaires stipulant que la valeur de son investissement sur FTX est tombé à zéro. La firme était exposée à hauteur de 214 millions de dollars.

De 214 millions de dollars à 0

Sequoia Capital, une société de capital-risque bien connue de l'écosystème des cryptomonnaies, a déclaré dans une lettre à ses partenaires que tous ses investissements dans FTX ne valent désormais plus rien. Cette nouvelle intervient dans le cadre de l'affaire qui touche Alameda Research et FTX, les deux sociétés de Sam Bankman-Fried.

La lettre, partagée par Sequoia Capital sur Twitter, présente en détail son exposition à FTX à travers deux fonds différents. Au total, la société de capital-risque a essuyé une perte de 213,5 millions de dollars.

Sequoia Capital explique que FTX a été confronté à une « crise de liquidité ayant créée un risque d'insolvabilité », mais précise ne pas connaître l'ampleur des dégâts, au même titre que chaque utilisateur de la plateforme. Cependant, la firme a fait le deuil de son investissement et le considère désormais perdu.

Dans sa lettre, Sequoia Capital précise tout de même que son exposition à FTX était limitée et que la société se porte bien. Seuls deux fonds étaient engagés, le Global Growth Fund III et le SCGE Fund, à hauteur de 150 millions et 63 millions de dollars respectivement :

« Nous détenons FTX.com et FTX US dans un seul fonds privé, Global Growth Fund lll. FTX ne fait pas partie des dix premières positions du fonds, et notre coût de base de 150 millions de dollars représente moins de 3% du capital engagé du fonds. »

Malgré cette perte sèche de 150 millions de dollars, le Global Growth Fund lll de Sequoia est en « bonne forme » et a rapporté environ 7,5 milliards de dollars en gains réalisés et non réalisés qui compensent cette perte.

« Séparément, SCGE Fund a investi 63,5 millions de dollars dans FTX.com et FTX US, ce qui représente moins de 1% du portefeuille à date du 30 septembre 2022. »

On ne manquera pas de soulever les performances ahurissantes des différents fonds de cette société de capital-risque. Mais surtout, on retiendra une phrase : « au moment de notre investissement dans FTX, nous avons mené un processus de contrôle rigoureux ». Sans commentaire.

