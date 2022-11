Rumeurs d’insolvabilité pour FTX et Alameda Research ? Binance vend ses FTT et ne prend pas de risques

Suite à des rumeurs d'insolvabilité de la société de trading Alameda Research, Binance par l'intermédiaire de CZ annonce vendre plusieurs dizaines de millions de FTT, le token de la plateforme FTX fondée par Sam Bankman-Fried. Revenons en détails sur cette affaire.

Vente massive de FTT ?

Changpeng Zhao, fondateur et PDG de Binance, annonce vendre les FTT restants suite à la cession des parts qu'avait acquis Binance dans FTX. En effet Binance avait participé à un investissement stratégique dans FTX en décembre 2019 et revendu ses parts pour 2,1 milliards de dollars en BUSD et FTT. Afin de limiter l’impact de ces ventes sur le marché CZ annonce étaler les ventes sur plusieurs mois.

Hier, un transfert de plus de 20 millions de FTT, soit 530 millions de dollars au cours moment des faits a été effectué. Il est fort probable que ce transfert ait été réalisé par Binance pour vendre ses FTT. Quelques heures après le cours du token FTT accusait une baisse de près de 10%.

Un rapport inquiétant ?

Cette vente survient alors que certaines rumeurs sur la société Alameda Research vont bon train concernant son insolvabilité.

Ces rumeurs surviennent à la suite d’un rapport de Coindesk publié le 2 novembre qui indique que la majorité des fonds détenus par la société de trading Alameda Research sont des FTT, le token de la plateforme FTX.

Ces deux sociétés (FTX et Alameda Research) appartiennent toutes les deux à Sam Bankman Fried (SBF).

Ainsi, il se pourrait que la société de trading Alameda Research soit insolvable en cas d’une forte chute du prix du FTT comme cela a pu être le cas pour Celsius.

Le rapport dévoile que la société de trading de Sam Bankman-Fried possédait en juin 2022 14,6 milliards de dollars d’actifs répartis comme ceci :

5,8 milliards de dollars de FTT ;

1,2 milliard de dollars de SOL ;

3,37 milliards de dollars en cryptos non identifiées ;

2 milliards de dollars en investissements en titres de sociétés ;

2 autres milliards d’actifs n’ont pas pu être identifiés.

D’après une autre source des centaines de millions de dollars seraient également détenus en tokens de l’écosystème Solana comme Serum, Oxygen, MAPS ou FIDA. Tous des projets liés à FTX et son fondateur SBF.

Alameda détiendrait donc plus de 100% des tokens FTT qui circulent actuellement puisque le market cap du token de FTX est d’un peu plus de 3 milliards de dollars d'après les données de CoinGecko.

FTX et Alameda contre-attaquent

Caroline Ellison, PDG d’Alameda Research, a indiqué sur son compte Twitter que plus de dix milliards d’actifs n’étaient pas inclus dans le bilan auquel a eu accès Coindesk qui n’était qu’une partie du bilan global de la société.

A few notes on the balance sheet info that has been circulating recently:

- that specific balance sheet is for a subset of our corporate entities, we have > $10b of assets that aren’t reflected there — Caroline (@carolinecapital) November 6, 2022

Le cours du token de FTX fait les montagnes russes ces dernières heures, ballotté vers le haut ou le bas en fonction des différentes annonces.

Suite aux déclarations de CZ, la PDG d’Alameda Research lui répond et lui propose de racheter tous les FTT vendus par Binance à 22$ l’unité. Probablement pour rassurer les investisseurs et soutenir le cours du token.

@cz_binance if you're looking to minimize the market impact on your FTT sales, Alameda will happily buy it all from you today at $22! — Caroline (@carolinecapital) November 6, 2022

Cependant, d’après une analyse de Lookonchain, Alameda et FTX ne posséderaient « que » 300 millions de dollars en stablecoin, ce qui ne pourrait pas absorber la vente des 22 millions de FTT au cours actuel.

Toujours selon la même analyse, près de 98% des tokens FTT sont détenus par 50 adresses et Alameda et FTX possèderaient 74,51% de la totalité des FTT existants, soit 245 millions de FTT.

Binance et FTX, une rivalité de plus en plus féroce ?

FTX profite de ce bear market pour effectuer de nombreuses opérations de rachats, comme Voyager Digital, et prévoit de lever 1 milliard de dollars pour de futures acquisitions.

La réponse de Binance ne s'est pas fait attendre avec l'annonce d'une potentielle dépense d'1 milliard de dollars en acquisitions d'ici la fin de l'année.

Des rumeurs concernant le déploiement futur d'un stablecoin de la part de FTX se sont également faites entendre, un risque de plus pour le BUSD, le stablecoin de son concurrent Binance.

Des bruits de couloir indiquent quelques semaines plus tard que Binance chercherait à racheter une banque.

Est-ce que Binance profite de cette occasion pour déstabiliser un concurrent qui devient de plus en plus important ?

Sources : Lookonchain, TradingView, Dirty Bubble Media