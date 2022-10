Binance pourrait dépenser 1 milliard de dollars en acquisitions d'ici la fin de l'année, selon Changpeng Zhao

Changpeng Zhao, l'illustre PDG de Binance, a déclaré que l'exchange pourrait débourser plus d'un milliard de dollars dans différents investissements et acquisitions d'ici la fin de l'année. Il souhaite également étendre l'aura de l'entreprise dans la finance décentralisée (DeFi), les tokens non fongibles (NFT), le gaming ou encore le commerce en ligne.

