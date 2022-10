Après l’impressionnant hack en partie maîtrisé de justesse, la BNB Smart Chain a publié un communiqué pour éclaircir le sujet. Bien que les « détails post-mortem » soient encore à venir, les équipes de la blockchain ont, dans un premier temps, tenu à présenter leurs excuses à la communauté pour la gêne occasionnée et ont remercié tous les acteurs qui ont participé à limiter les dégâts.

Pour la suite des évènements, les équipes de la BNB Smart Chain ont alors détaillé les points qui étaient à la réflexion, notamment sur ce qui devait être fait ou non des fonds volés.

C’est ainsi qu’un système de primes doit-être mis en place à deux niveaux. En premier lieu, un appel aux hackers « whitehat » sera fait, avec des récompenses pouvant s’élever à un million de dollars pour les bugs significatifs.

Dans un deuxième temps, le hacker a maintenant une prime « au-dessus de sa tête ». En effet, jusqu’à 10 % du total des fonds retrouvés pourront être reversés à quiconque arrive à identifier le ou les pirates. Ces primes pourront de ce fait s’élever à plusieurs millions de dollars. Toutes ces propositions seront soumises au vote de la gouvernance.

Il y a, en effet, plusieurs centaines de millions de dollars bloqués sur l’adresse de l’attaquant pour le moment :

Adresse de l’attaquant du bridge BSC Token Hub

De leur côté, les équipes de SlowMist, spécialisées dans la sécurité blockchain, on put établir un inventaire des fonds, qui ont pu être extraits de la BNB Chain. Au total, ce sont environ 110 millions de dollars répartis sur différents réseaux :

Since the $BNB Chain was suspended, the ~$430M on it cannot be transferred any further.

In total, over $110M was moved off the BNB Chain

Frozen: ~6,5M $USDT

Supplied to lending pools: ~$37.5M

Borrowed: ~$16.5M

Still have access to: $83.3M pic.twitter.com/zxieESGblL

— SlowMist (@SlowMist_Team) October 7, 2022