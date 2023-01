Crash de Terra : le cofondateur de Three Arrows Capital accuse Digital Currency Group et FTX

Ce n’est un secret pour personne suivant de près l’écosystème des cryptomonnaies, les crashs de Terra et FTX ont entraîné avec eux de nombreuses sociétés et autres projets. Parmi ceux qui n’ont pas survécu à l’année 2022, il y a le fonds d’investissement Three Arrows Capital (3AC), dont l’un de ses cofondateurs, Zhu Su, a accusé FTX et Digital Currency Group (DCG) d’avoir orchestré la chute de Terra, mais aussi d’avoir tenté de déstabiliser le stETH :

Here's rough summary of dcg situation

1) they conspired w FTX to attack Luna and steth and made a fair bit doing so

2) they took substantial losses in the summer from our bankruptcy as well as Babel, and other firms involved in gbtc

3) they could've calmly restructured then

— Zhu Su 🔺 (@zhusu) January 3, 2023