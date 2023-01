Gemini accuse Digital Currency Group de bloquer 900 millions de dollars

Dans une lettre ouverte publiée sur Twitter, le président de la société Gemini, Cameron Winklevoss, dénonce le comportement du PDG du Digital Currency Group (DCG), Barry Silbert : ce dernier fuirait ses responsabilités en refusant de rembourser 900 millions de dollars détenus par Genesis, une filiale du DCG.

Pour rappel, depuis la faillite du groupe FTX en novembre 2022, Genesis a interrompu les retraits de ses clients : 175 millions de dollars ont été perdus par l'entreprise dans l'effondrement de l'ancien mastodonte originaire des Bahamas. En parallèle, la firme détenait les avoirs des clients de Gemini Earn, un service de Gemini proposant des rendements annuels aux utilisateurs.

Puisque Genesis était le principal partenaire de prêt de Gemini, la fermeture de ses retraits a provoqué la suspension de Gemini Earn, ainsi que le gel des actifs de ses clients. En conséquence, le président de la société Gemini cherche à récupérer les fonds de ses utilisateurs auprès de la maison mère de Genesis :

Notons que le Digital Currency Group est un groupe très important dans l'écosystème des cryptomonnaies, détenant notamment la plateforme Genesis, le média CoinDesk, ainsi que la société de gestion d'actif Grayscale Investments.

Les problèmes ne s'arrêtent pas là pour Barry Silbert. Cameron Winklevoss affirme que le PDG du DCG doit rembourser près de 1,7 milliard de dollars à Genesis. En réponse à cette lettre ouverte, Barry Silbert assure que son entreprise est en règle avec les dettes qu'elle a contractées :

DCG did not borrow $1.675 billion from Genesis

DCG has never missed an interest payment to Genesis and is current on all loans outstanding; next loan maturity is May 2023

DCG delivered to Genesis and your advisors a proposal on December 29th and has not received any response

— Barry Silbert (@BarrySilbert) January 2, 2023