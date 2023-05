Three Arrows Capital : 7 NFT vendus aux enchères pour près de 2,5 millions de dollars

Alors que l’anniversaire de la faillite de Three Arrows Capital (3AC) approche, 7 des NFT du fonds d’investissement crypto ont été vendus aux enchères vendredi par Sotheby’s. Au total, cette vente a rapporté 2 482 850 dollars.

Sotheby’s vend aux enchères des NFT de Three Arrows Capital

Voilà près d’un an maintenant que le fonds d’investissement Three Arrows Capital (3AC) a fait faillite suite à l’effondrement de Terra (LUNA) et plusieurs difficultés financières qui s’étaient accumulées.

Parmi les avoirs du fonds, il y a notamment une importante collection de tokens non fongibles (NFT) nommée GRAILS. Le mois dernier, la maison de ventes aux enchères Sotheby’s annonçait que cette collection allait être mise en vente.

À l’occasion de l’annonce, Michael Bouhanna, responsable de l’art numérique et des NFT chez Sotheby’s, avait souligné la rareté des certaines pièces réunies par Three Arrows Capital :

« Les collections sont souvent représentatives de l’époque et du lieu à partir desquels elles ont été formées, racontant une histoire unique à travers leurs œuvres. Cette vaste collection marque un moment important dans l’essor de l’art génératif sur la blockchain en 2021, et a été guidée par la philosophie de 3AC d’acquérir certains des travaux les plus riches et les plus rares disponibles sur le marché. »

Ainsi, une première série d’enchères s’est clôturée ce vendredi. Celle-ci a vu la vente de 7 lots, qui a généré un total de 2 482 850 dollars.

Le détail des œuvres

Fait intéressant, toutes les œuvres ont été adjugées au-dessus de leur estimation, et l’exemple le plus représentatif est la pièce Fidenza #275 de Tyler Hoobs. En effet, cet exemplaire unique d’une série de 999 unités de cette collection d’art génératif était initialement estimé dans une fourchette de 120 000 à 180 000 dollars, et le NFT a finalement été vendu à plus d’un million de dollars.

Ce premier lot contenait également un Autoglyph du studio Larva Labs, vendu à plus de 570 000 dollars. Par ailleurs, nous pouvons aussi noter la présence d’un CryptoPunk adjugé à 165 000 dollars, tandis que le floor price de la collection est d’un peu moins de 90 000 dollars lors de l’écriture de ces lignes.

Oeuvre Artiste/Studio Prix de vente (dollar) Fidenza #725 Tyler Hobbs 1 016 000 Autoglyph #187 Larva Labs 571 500 Fidenza #861 Tyler Hobbs 241 300 Series 1 : Angular - Token 134 xDEAFBEED 241 300 CryptoPunk #1326 Larva Labs / Yuga Labs depuis 2022 165 100 Ringers #194 Dmitri Cherniak 152 400 Ringers #375 Dmitri Cherniak 95 250

Détail des œuvres vendues aux enchères

Bien entendu, les cryptomonnaies étaient acceptées comme moyen de paiement pour cette vente aux enchères. Après la récente ouverture de sa markeplace de NFT, Sotheby’s démontre une fois de plus que les acteurs traditionnels du monde de l’art ont bel et bien saisi les enjeux du Web3 dans leur industrie.

Source : Sotheby's

