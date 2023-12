Three Arrows Capital (3AC) : Su Zhu devrait être libéré d'ici la fin du mois « pour bonne conduite »

Su Zhu, cofondateur de Three Arrows Capital (3AC), devrait être libéré à Singapour après avoir subi un interrogatoire de 2 jours par Teneo, le liquidateur du fonds en faillite. Su Zhu, arrêté en septembre à l'aéroport de Changi, aurait coopéré et répondu aux questions relatives à la faillite de 3AC, bien que le fonds soit toujours redevable de 3,5 milliards de dollars à ses différents créanciers.

Su Zhu, cofondateur de 3AC, bientôt en liberté

Su Zhu, l'un des fondateurs du fonds en faillite Three Arrows Capital (3AC), devrait être libéré avant la fin du mois après avoir subi un interrogatoire approfondi de 2 jours à Singapour, selon une information exclusive de Bloomberg.

Au mois de septembre dernier, Su Zhu avait été arrêté à l'aéroport de Changi à Singapour, dans ce qui semblait être une tentative de fuir le pays suite à un refus de coopérer avec Teneo, la firme en charge de la liquidation de 3AC. Un mandat d'arrêt avait ainsi été déposé à son égard ainsi qu'à celui de Kyle Davies, autre cofondateur du Three Arrows Capital, mais toujours en fuite à l'heure de l'écriture de ces lignes. Une décision de 4 mois d'emprisonnement avait été décidée à l'endroit des 2 individus.

👉 Découvrez notre sélection des meilleurs portefeuilles pour sécuriser vos cryptomonnaies

Durant ses 2 jours d'interrogatoire, Su Zhu a du répondre aux nombreuses questions du liquidateur Teneo, auprès de qui il s'était d'ailleurs engagé à coopérer avant son arrestation. Les avocats de Teneo ont ainsi interrogé le cofondateur de 3AC sur la façon dont le fonds s'était retrouvé en faillite et sur la localisation des actifs, selon des personnes sur place.

Ces mêmes individus ont indiqué que Su Zhu devrait être libéré sous peu pour « bonne conduite ».

Alyra, des formations pour intégrer l'écosystème blockchain

Une affaire à plusieurs milliards de dollars

Selon Teneo, Su Zhu et son acolyte Kyle Davies sont redevables d'environ 3,5 milliards de dollars via Three Arrows Capital à leurs divers créanciers. Le fonds avait été impacté de manière critique lorsque l'écosystème Terra (LUNA), dans lequel il était fortement investi, s'était effondré en l'espace de quelques jours et faisant disparaitre 40 milliards de dollars.

Three Arrows Capital n'était notamment pas parvenue à répondre à un appel de marge concernant un prêt de Bitcoins auprès de BlockFi, qui est d'ailleurs récemment sortie d'un long chapitre de faillite et qui cherche toujours à récupérer son argent auprès du fonds crypto.

👉 Dans l'actualité similaire – Do Kwon voit son séjour en prison prolongé à la demande des États-Unis et de la Corée du Sud

Notons que la procédure entre Su Zhu et les représentants de Teneo se déroule au civil dans la mesure où lui et Kyle Davies ne font pas l'objet d'accusations criminelles à Singapour. Pour autant, au début du mois, l'Autorité monétaire de Singapour a interdit aux 2 compères de participer à des activités lucratives dans le pays pour une durée de 9 ans.

Alors que 3AC doit 3,5 milliards de dollars à ses créanciers, Kyle Davies et Su Zhu pourraient personnellement devoir verser 1,3 milliard de dollars à Teneo, le liquidateur les accusant d'avoir procédé à des opérations avec levier alors même que le fonds crypto était déjà sur le point de faire faillite.

Cryptoast Research : ayez un temps d'avance sur le marché crypto

Source : Bloomberg

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.