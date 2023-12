Do Kwon voit son séjour en prison prolongé à la demande des États-Unis et de la Corée du Sud

Do Kwon, fondateur de Terra (LUNA), restera en prison au Monténégro jusqu'au 15 février 2024, une prolongation décidée par le tribunal de Podgorica. Alors que des informations précédentes laissaient penser à une possible extradition vers les États-Unis plutôt que vers la Corée du Sud, les 2 juridictions ont demandé à ce que l'intéressé passe un peu plus de temps derrière les barreaux.

