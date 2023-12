Terra (LUNA) : Do Kwon sera probablement extradé vers les États-Unis et non pas vers la Corée du Sud

Le fondateur de Terra (LUNA), Do Kwon, pourrait être extradé vers les États-Unis plutôt que vers la Corée du Sud, selon des sources proches du ministre de la Justice monténégrin, Andrej Milović. Après Sam Bankman-Fried, tribunal pour Do Kwon qui devra répondre des 40 milliards de dollars évaporés lors de l'effondrement de Terra ?

Direction les États-Unis pour Do Kwon

Do Kwon, le fondateur de Terra (LUNA), pourrait finalement être extradé vers les États-Unis plutôt que vers la Corée du Sud, d'où il est originaire. Effectivement, le Wall Street Journal nous apprend que Do Kwon, incarcéré au Monténégro depuis le mois de mars dernier, devrait donc se retrouver prochainement face à la justice américaine en premier lieu.

L'information provient de personnes proches du ministre de la Justice monténégrin, Andrej Milović, et ayant souhaité conserver l'anonymat :

Le plus haut responsable de la justice du Monténégro a déclaré en privé qu'il prévoyait d'envoyer le magnat de la cryptographie Do Kwon aux États-Unis plutôt qu'en Corée du Sud pour qu'il y réponde d'accusations criminelles, ont déclaré des personnes au courant de l'affaire. Wall Street Journal

Les 2 pays portent chacun des accusations spécifiques au fondateur de Terra : la Corée du Sud l'accuse de fraude et de violation des lois nationales sur les marchés financiers, tandis que les États-Unis ont ouvert une procédure à son encontre et celle de Terraform Labs pour 8 chefs d'accusation différents, dont offre et vente de titres non enregistrés.

L'effondrement de l'écosystème Terra est l'une des affaires majeures de l'année 2022. Survenu au mois de mai, cet événement a fait s'évaporer 40 milliards de dollars suite à la perte de valeur de l'UST, son stablecoin algorithmique supporté par le token LUNA. Cette faillite, désormais tristement célèbre, a entre autres provoqué une baisse massive générale du maché crypto ainsi que la faillite de nombreuses entreprises à l'instar de Celsius ou Voyager Digital.

Il est peu probable qu'Andrej Milović, le ministre de la Justice du Monténégro, statue officiellement quant à la destination vers laquelle s'envolera Do Kwon après avoir purgé sa peine d'emprisonnement avant que le tribunal ne se prononce sur le dernier appel de l'intéressé, qui a demandé à ne pas être extradé vers les États-Unis.

Source : Wall Street Journal

