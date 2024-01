Pourquoi le stablecoin TUSD a-t-il perdu son ancrage au dollar ?

Le TrueUSD (TUSD), un stablecoin ancré au dollar entre les mains de Justin Sun, le fondateur de Tron (TRX) et propriétaire des exchanges HTX et Poloniex, s'est écarté de son prix de référence.

Ainsi, bien qu'il soit relativement instable depuis la mi-2021, le TUSD a sensiblement décroché du dollar récemment, s'échangeant actuellement à 0,98 dollar sur la plupart des bourses. Sur Poloniex, la paire TUSD/USDT est même allée chercher 0,92 dollar.

Évolution du cours du stablecoin TUSD (donnés H4)

Selon la page dédiée à la paire TUSD/USDT sur Binance, plus de 363 millions de dollars de volume ont été enregistrés sur les dernières 24 heures. Le TUSD, bien moins capitalisé que l'USDT ou l'USDC, les 2 stablecoins les plus importants du marché, est naturellement plus sensible aux mouvements de fonds conséquents.

Comme cela a pu être noté par certains observateurs sur X, le TUSD a commencé à depeg au moment où le BNB, la cryptomonnaie de l'exchange Binance, a commencé à voir son cours augmenter. Comme nous pouvons le voir sur la preuve de réserve de Binance, la plateforme détient logiquement l'équivalent de 200 millions de dollars de TUSD (qui n'appartiennent pas à ses clients, donc).

Ainsi, selon certaines personnes, Binance pourrait ainsi être en train de liquider une partie de ses propres TUSD au profit du BNB ou d'autres tokens. Cela ne reste toutefois que de la spéculation.

Une théorie toutefois étayée par Adam Cochran, qui a également fait remarquer que le TUSD ne pouvait pas être utilisé comme actif pour participer au launchpad actuel de Binance, qui concerne le token MANTA. Une raison pour les utilisateurs de la plus grande plateforme au monde de délaisser au moins momentanément ce stablecoin.

« Un grand pas en avant dans le nettoyage de Binance pour le bien de l'industrie par Richard Teng [le nouveau PDG de Binance, NDLR], » a-t-il ajouté.

Big props to @binance for not supporting $TUSD in its latest pools.

Justin Sun’s scammy asset that he has mint keys for should never be treated as a first class stable asset.

A big step in cleaning up Binance for sake of the industry by @_RichardTeng.

— Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) January 15, 2024