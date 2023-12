Vitalik Buterin pense que le Web3 n'est pas assez décentralisé

Dans une nouvelle publication, Vitalik Buterin, le co-fondateur d'Ethereum, exprime son mécontentement face à l'évolution actuelle du Web3. Partageant ses réflexions sur le chemin pris par l'écosystème blockchain, Vitalik remet en question la déviation des principes originels du mouvement cypherpunk.

Vitalik Buterin n'est pas satisfait du Web3

Dans une récente publication sur son blog, Vitalik Buterin a partagé ses réflexions sur l'évolution du monde des cryptomonnaies et sa vision sur la direction que l'environnement blockchain est en train de prendre. Il aimerait que l'écosystème Ethereum (ETH) se rapproche des valeurs originelles des cypherpunks et serve de base à un Internet plus ouvert.

Vitalik commence son article en évoquant des souvenirs de 2013, période durant laquelle il fréquentait des bars et restaurants acceptant les paiements en Bitcoin (BTC). Il mentionne les discussions avec d'autres passionnés de Bitcoin, axées non pas sur la création « de jeux et outils isolés, mais plutôt de développer des outils de manière globale vers une économie et une société plus ouverte et libre ».

Il compare ensuite la majorité des blockchains actuelles, souvent centralisées et contrôlées par des entreprises avec pouvoir de censure sur ces réseaux, aux logiciels open source des années 80 et 90. Ces derniers, bien que moins complexes, permettaient une possession complète des données personnelles, une idée fondamentale qui a donné naissance à Bitcoin, et qui est désormais connue sous le nom de « Web3 ».

Vitalik Buterin déplore que les usages non financiers des blockchains se limitent principalement aux ENS (Ethereum Name Service). Il note que pour beaucoup d'étrangers au milieu des blockchains, ces technologies sont perçues comme des distractions.

Il reconnaît que dans certains pays, la population utilise les cryptomonnaies mais souvent via des plateformes d'exchange centralisées (CEX). Il en profite ensuite pour critiquer Justin Sun, le fondateur de Tron (TRX), une blockchain relativement centralisée et largement utilisée pour les transferts de stablecoin USDT.

Extrait de la publication de Vitalik Buterin se moquant de Justin Sun

Avec sa publication, Vitalik met en garde contre les solutions qui semblent décentralisées, qui sont présentées comme telles, mais qui ne le sont pas en réalité. Il insiste sur la nécessité de rester vigilant pour éviter de reproduire les modèles du Web2.

L'importance des Zero Knowledge Proofs

Vitalik fait un point sur plusieurs innovations en cours de développement et en énumère quelques-unes, dont les différents Optimistic Rollups tels qu'Arbitrum (ARB), les nouvelles solutions visant à de renforcer de la confidentialité telle que Railway et Nocturne, l'abstraction de compte et les clients légers.

Le co-fondateur d'Ethereum précise que les Zero Knowledge Proofs (ZKP) peuvent non seulement améliorer la scalabilité d'Ethereum, mais aussi lui ajouter une couche de confidentialité. Il explique :

« La programmabilité des preuves à divulgation nulle de connaissance signifie que nous pouvons oublier le faux duel "anonyme mais risqué" contre "KYC donc sûr", et obtenir à la fois la confidentialité et de nombreux types d'authentification et de vérification. »

Enfin, Vitalik Buterin affirme que l'intégration des ZKP sur la blockchain Ethereum pourrait rapprocher le réseau des idéaux des cypherpunks, en ajoutant de la confidentialité aux activités actuellement réalisées on-chain, comme les échanges de financiers, l'utilisation de tokens non fongible (NFT), le vote dans une organisation autonome décentralisée (DAO), etc.

Source : site de Vitalik Buterin

