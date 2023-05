Gemini se tourne vers l’Europe – Exode à venir pour les plateformes américaines ?

Il s’agit d’une base locale pour s’attaquer au marché européen, et pas d’un déménagement de Gemini, mais il reste notable. Les frères Winklevoss se sont en effet toujours montrés particulièrement ouverts à la régulation. Mais le contexte réglementaire est particulièrement hostile en ce moment aux États-Unis, à l’heure où le gouvernement de Joe Biden compte réfréner les ardeurs de l’industrie crypto.

Les frères Winklevoss ont donc choisi ce moment pour commencer à s’installer en Europe. Le Q.G. de Gemini sera situé à Dublin, afin de profiter d’un cadre fiscal et réglementaire avantageux. La République d’Irlande est en effet connue pour avoir réussi à attirer notamment les géants de la Tech grâce à ce type de bénéfices.

Congratulations @Gemini -the first firm registered by the Central Bank of Ireland as a Virtual Asset Service Provider. This is significant for Ireland as the Government focuses on innovation as a driver of growth. I wish Gemini every success as they build their team in Ireland. pic.twitter.com/Y3WULIqwNc

— Leo Varadkar (@LeoVaradkar) May 25, 2023