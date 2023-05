FTX sur le point de récupérer 4 milliards de dollars dans le cadre d'une procédure judiciaire ?

FTX cherche à récupérer 4 milliards de dollars auprès de Genesis, en faillite depuis le mois de janvier, pour rembourser ses clients. En parallèle, FTX a vendu sa participation dans Mysten Labs (SUI) pour 96 millions de dollars, bien en deçà de sa valeur de marché qui aurait pu lui rapporter 1,2 milliard de dollars de profit. Les fonds serviront malgré tout à rembourser les clients de FTX.

FTX souhaite récupérer une somme importante auprès de Genesis

Dans le cadre de sa procédure de faillite et dans l'optique de rassembler un maximum de fonds, l'équipe de direction de FTX, présidée par John Ray III, a déposé une requête en justice visant à récupérer environ 4 milliards de dollars auprès de Genesis, une filiale de Digital Currency Group (DCG) en faillite depuis le mois de janvier dernier.

Dans le document déposé le 3 mai auprès du tribunal des faillites de New York, Genesis est qualifié de « principal fonds d'alimentation » de FTX et Alameda Research, et la société aurait joué « un rôle déterminant dans son modèle d'entreprise frauduleux ».

Les 4 milliards de dollars ici réclamés à FTX concernent une somme de prêts évaluée à 1,8 milliard de dollars, ainsi que des garanties de 273 millions de dollars accordées par Alameda Research à Genesis. En parallèle, FTX réclame 1,6 milliard de dollars retirés par Genesis avant sa faillite, et enfin 213 millions de dollars à GGC International Ltd., une filiale de Genesis hébergée dans les Bermudes.

Les différentes sociétés entretenaient effectivement des relations privilégiées, puisque selon certains rapports, Genesis aurait prêté 8 milliards de dollars à Alameda Research en 2021.

Cette opération vise à permettre à FTX de rembourser ses plusieurs millions de clients, à qui elle doit plus de 11 milliards de dollars selon les dernières estimations.

FTX a revendu ses tokens SUI... bien en deçà de leur valeur de marché

Le 22 mars, l'équipe à la tête de FTX avait déposé une requête visant à vendre sa participation dans Mysten Labs, l'entreprise derrière la blockchain Sui, dont le token éponyme a récemment été listé sur les principaux exchanges de cryptomonnaies.

Effectivement, FTX avait investi 101 millions de dollars au mois d'août 2022 pour obtenir des actions privilégiées chez Sui, dans le cadre d'un tour de table de série B qui avait porté la valorisation de l'entreprise à 2 milliards de dollars.

Grâce à cet investissement, FTX avait obtenu un bon de souscription lui permettant d'acheter l'équivalent de 888 millions de tokens SUI à tarif préférentiel. À l'heure où nous rédigeons ces lignes, si FTX avait vendu son allocation au cours actuel du token SUI, la plateforme aurait pu générer plus de 1 milliard de dollars de profit.

Malheureusement, les équipes de FTX ont vendu une partie de leurs token au mois de mars avant de finaliser la vente du total de l'allocation le 14 avril. Ce faisant, FTX a vendu l'intégralité de ses tokens SUI pour un tarif de 1 million de dollars. Autrement dit, ses gains auraient pu être 1 000 fois supérieurs.

En parallèle de cette vente, FTX a revendu sa participation directement à Mysten Labs, amenant le profit total de l'opération à 96 millions de dollars pour la plateforme anciennement gérée par Sam Bankman-Fried. Ces fonds participeront à l'opération visant à rembourser les clients lésés de l'exchange.

Source : Bloomberg

