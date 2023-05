Coinbase en passe de faire des Émirats arabes unis l'un de ses centres stratégiques internationaux ?

Coinbase, le leader américain des exchanges de cryptomonnaies, étudie actuellement les opportunités offertes par les Émirats arabes unis pour son expansion internationale. Les régulateurs de la région sont connus pour leur réglementation favorable aux cryptomonnaies, contrairement aux États-Unis où le flou juridique persiste et où les grandes plateformes sont régulièrement pénalisées.

Coinbase explore le potentiel des Émirats arabes unis

Selon un communiqué en date du 7 mai, l'équipe de direction de Coinbase, le plus grand exchange de cryptomonnaies des États-Unis en termes de volume échangé, va passer une semaine aux Émirats arabes unis afin d'évaluer le potentiel de la région pour le développement de son activité.

Ainsi, Brian Armstrong, le PDG de Coinbase, devrait prononcer un discours lors de l'inauguration du Dubaï Fintech Summit qui se déroule du 8 au 9 mai. Selon son propre site Internet, l'événement vise à consolider le statut de Dubaï en tant que place de la fintech en pleine ascension, notamment en recevant des responsables politiques et des acteurs de renommée mondiale afin de « contribuer au développement d'outils, de réglementations et de cadre essentiels pour façonner l'avenir de la fintech et de la finance ».

Selon le communiqué, les Émirats arabes unis pourraient potentiellement constituer un nouveau hub stratégique pour Coinbase, d'une part pour sa réglementation favorable aux cryptomonnaies et plus largement aux nouvelles technologies, mais également car la région pourrait servir de passerelle entre l'Europe et l'Asie pour l'exchange crypto.

Pourquoi les Émirats ?

L'ambition de Coinbase est claire : consolider son statut de leader sur le sol américain tout en déployant ses tentacules à l'international et atteindre un milliard d'utilisateurs. Pour y parvenir, l'exchange de Brian Armstrong multiplie les annonces, comme le très récent lancement de Coinbase International Exchange permis grâce à l'attribution d'une licence aux Bermudes.

En parallèle, la plateforme travaille déjà depuis quelque temps avec les régulateurs de l'Abu Dhabi Global Market (ADGM) et avec l'Autorité de régulation des actifs virtuels (VARA) afin d'obtenir de nouvelles licences pour développer son activité localement.

Selon Coinbase, les Émirats arabes unis sont un point stratégique notamment en raison de leur fort taux de population expatriée, qui atteint les 85 %. Ce faisant, ils constituent la seconde zone qui expédie le plus de fonds hors de ses frontières après les États-Unis. Par ailleurs, les Émirats arabes unis et l'Arabie Saoudite détiennent plus de 70 % de la richesse individuelle combinée du Conseil de coopération du Golfe, qui accueille également le Koweït, le Bahreïn, le Qatar et le Sultanat d'Oman.

En définitive, les Émirats arabes unis constituent une terre d'accueil indéniablement plus favorable pour les sociétés crypto que les États-Unis, qui, au contraire, continuent de maintenir un flou juridique tout en pénalisant les plus grandes plateformes à travers le couperet de la Securities and Exchange Commission (SEC), dont Coinbase et Kraken ont déjà fait les frais.

