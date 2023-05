La Russie, futur eldorado des mineurs de Bitcoin (BTC) ?

La Russie pourrait-elle devenir une destination de choix pour les mineurs de Bitcoin (BTC) ? C’est la possibilité envisagée par plusieurs experts, alors que les États-Unis se ferment progressivement à l’écosystème. Qu’est-ce que cela voudrait dire pour le réseau ?

La Russie attirera-t-elle les mineurs de Bitcoin en déroute ?

Les temps changent pour les mineurs de Bitcoin (BTC). Alors que les États-Unis et les Kazakhstan semblent décider à taxer davantage les opérateurs de fermes de mining, ceux-ci pourraient diriger leur regard ailleurs. C’est tout du moins ce qui semble ressortir des prévisions de certains experts du secteur.

Pour rappel, les mineurs de Bitcoin avaient déjà connu un exode en 2021. Alors que la Chine était jusque là un hub mondial du minage de cryptomonnaies, le gouvernement avait décidé de l’interdire. D’où une redistribution particulièrement nette du hashrate mondial. En janvier 2022, dernière date à laquelle on dispose de données précises, les États-Unis avaient en effet produit une part très importante du hashrate : 37%. La Russie rassemblait quant à elle 4% de la puissance de mining.

Un nouvel exode est envisageable

Mais cela pourrait à nouveau changer. Les mineurs sont en train de subir de nouvelles pressions aux États-Unis. La Maison-Blanche envisage désormais de les taxer à hauteur de 30% de leur consommation d’électricité. Par ailleurs, les initiatives récentes de plusieurs régulateurs, dont la SEC, montrent que le contexte réglementaire local n’est pas des plus rieurs.

Du côté du Kazakhstan, qui est également un des territoires d’ampleur pour le mining, c’est la même histoire. Les mineurs n’ont plus accès à certaines sources d’électricité peu onéreuses, et de nouvelles taxes ont été appliquées. Vers où se tourneraient alors des mineurs qui sont devenus persona non grata en Chine, aux États-Unis et au Kazakhstan ?

Probablement en Russie, selon plusieurs experts. Selon le média local RBC, cité par nos confrères de Bitcoin.com, un exode des mineurs pourrait de nouveau avoir lieu. Dans ce cas, la Russie pourrait commencer à produire jusqu’à 18% du hashrate mondial, une part non négligeable dans un écosystème encore très concentré.

À cela s’ajoute un commentaire par Vladimir Poutine lui-même, qui estimait en 2022 que la Russie disposait d’ « avantages compétitifs » en matière de mining de Bitcoin. Le futur du mining sera-t-il alors partiellement russe ? C’est envisageable, et cela montre bien que l’écosystème des cryptomonnaies est particulièrement mouvant.

Sources : Cambridge Mining Map, Bitcoin.com

