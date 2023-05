Après les plateformes d'échange, la SEC s'attaque à Coinme, un opérateur de distributeurs de cryptomonnaies

La campagne ciblée de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis à l’encontre de l’écosystème crypto ne semble pas être finie. Après s’être attaqué aux plateformes d’échanges, le gendarme financier semble en effet avoir tourné son regard vers les distributeurs de Bitcoin (BTC), si l’on en croit une action intentée contre Coinme. Le point sur le sujet.

La SEC s’attaque à Coinme pour son ICO de 2017

Quel est le lien entre Coinme, un opérateur de distributeurs de Bitcoin (ATM), et la SEC, qui est chargée de surveiller ce qui a trait aux valeurs mobilières aux États-Unis ? La réponse, c’est un token émis par Coime en 2017, via une ICO. On le sait, le gendarme financier est particulièrement strict avec ce modèle d’investissement, et il s’est penché sur celui de Coinme.

Il y a maintenant six ans, Coinme – et sa filiale UpGlobal SEZC – avaient en effet émis des tokens UpToken (UP), afin de créer « un réseau de distributeurs global ». Le but était d’installer davantage d’ATM dans le monde, et de récompenser les investisseurs initiaux grâce à des cashbacks ainsi que des réductions. Au total, cela avait permis de créer 30 nouveaux distributeurs, grâce aux 3.6 millions de dollars récoltés.

Une amende qui s’élève à 4 millions de dollars

Sauf que pour la SEC, les investisseurs n’ont pas pu recevoir les fruits de leur participation. C’est dû en partie au fait que Coinme aurait surestimé ses besoins d’achat :

« À l’insu des investisseurs en UpToken, Bergquist [le PDG de Coinme NDLR] et Up Global ont avant et pendant l’ICO obtenu suffisamment de tokens d’UpToken pour limiter de manière significative leurs besoins d’achat d’UpToken après l’ICO, et de ce fait ont sciemment ou imprudemment gonflé les montants récupérés lors de l’ICO. »

L’affaire est déjà réglée : Up Global a accepté de payer une amende de 3.5 millions de dollars, Coinme s’est acquittée de 250 000 dollars, et Neil Bergquist de 150 000 dollars. Ce dernier, qui a été PDG de Coinme depuis ses débuts en 2014, ne pourrait également pas être cadre d’une entreprise publique pendant les trois prochaines années.

La SEC utilise sa stratégie habituelle

La stratégie de la SEC est maintenant habituelle, et elle repose sur une période de l’écosystème où les ICO étaient florissantes. Coinme a semble-t-il préféré payer plutôt que de s’engager dans une coûteuse procédure juridique… Un choix qu’avait aussi privilégié Kraken lors de son escarmouche récente avec le gendarme financier américain.

Cela montre que la SEC ne compte pour l’instant pas relâcher la pression. Et ce, même si son directeur Gary Gensler s’est récemment fait interroger par un Congrès peu convaincu par ses dernières initiatives. Où s’arrêtera la croisade de la SEC ? Nul ne le sait, mais les entreprises du secteur communiquent de plus en plus sur le cadre réglementaire hostile aux Etats-Unis.

Source : SEC, communiqué

