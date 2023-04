« Pas un enjeu légal » – Une vidéo de Gary Gensler révèle qu’il était ouvert aux cryptomonnaies en 2018

Gary Gensler, le directeur de la Securities and Exchange Commission (SEC), fait figure d’épouvantail dans la communauté crypto. En croisade contre les entreprises et entités du secteur ces derniers mois, il a été très vivement critiqué. Mais une vidéo récemment partagée sur Twitter montre que Gary Gensler n’a pas toujours été aussi aussi hostile au secteur…

Une vidéo qui en dit long sur le positionnement passé de Gary Gensler

Avant d’arriver à la tête de la SEC, Gary Gensler était professeur au Massachusetts Institute of Technology (MIT). Et il donnait des cours notamment sur le sujet de la blockchain et des cryptomonnaies. C’est un extrait de ses cours magistraux de 2018 qui s’est retrouvé sur Twitter, et l’on y voit un patron de la SEC bien plus ouvert aux cryptomonnaies qu’il ne l’est actuellement.

Gary Gensler estimait en effet à l’époque que le secteur n’était pas réellement un enjeu en matière de réglementation. Il affirmait ainsi :

« Les trois quarts du marché ne sont pas des valeurs mobilières (securities), ce sont juste des marchandises, des espèces, de la crypto. […] Ça n’est pas particulièrement un enjeu d’un point de vue légal. »

L’affirmation surprend, car Gary Gensler a justement fait de cette notion son cheval de bataille récent. Il a ainsi affirmé que la majorité des cryptomonnaies étaient des « securities », dont l’Ether (ETH), qui repose sur des mécanismes de staking.

👉 Pour aller plus loin – Gary Gensler a dû rendre des comptes pour sa régulation agressive des cryptomonnaies

Acheter des cryptos sur eToro en quelques minutes

La communauté crypto réagit à la vidéo

La vidéo a bien sûr fait réagir une communauté crypto particulièrement échaudée en ce qui concerne la SEC. En tant que professeur au MIT, Gary Gensler avait semble-t-il un positionnement beaucoup plus mesuré au sujet des cryptomonnaies. Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, qui est actuellement en bataille avec la SEC, s’est contenté d’une réaction brève à la vidéo :

Certains commentateurs ont cependant souligné que le marché crypto a bien changé depuis 2018, et que l’explosion des cours, et de certains secteurs comme la finance décentralisée (DeFi), ont dû participer à changer l’opinion du directeur de la SEC. Mais est-ce légitime ? Après tout, évaluer le statut d’un actif en tant que valeur mobilière repose sur un test, le test de Howey. Et ce dernier ne change pas, quels que soient les montants en jeu.

En 2018, Gary Gensler affirmait que « dans les trois juridictions [dont les États-Unis] qui suivent le test de Howey, […] les trois-quarts des marchés ne sont pas des securities ». La nature de ces actifs n’a pas changé, seulement leur ampleur… Et le poste occupé par Gary Gensler, désormais devenu patron de la SEC. L’on peut donc se demander pourquoi il a opéré un virage aussi serré vers une forte régulation du secteur.

👉 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

Cryptoast Research Notre service dédié aux investisseurs en cryptomonnaies. Obtenez des analyses en temps réel et optimisez votre portefeuille crypto.

Source : @ZK_shark via Twitter

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.