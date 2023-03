Le président de la SEC qualifie de nouveau l'Ether (ETH) de « security »

Le président de la Securities and Exchange Commission (SEC), Gary Gensler, a insisté à nouveau sur l'urgence de définir les tokens de Proof Of Stake (PoS) en tant que « securities », et en premier lieu l'Ether (ETH).

Copié https://cryptoast.fr/feed/ Copié https://cryptoast.fr/president-sec-qualifie-ether-eth-security/