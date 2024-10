L’USDC débarque officiellement sur Stripe sur Ethereum (ETH), Solana (SOL) et Polygon (POL)

Tandis que le retour des cryptomonnaies avait été annoncé au mois d’avril dernier, l’USDC constitue désormais officiellement un moyen de paiement pour les commerçants utilisant Stripe. En effet, le stablecoin de Circle peut être accepté depuis plus de 150 pays, et ce, sur les blockchains Ethereum (ETH), Solana (SOL) ainsi que Polygon (POL).

Comme le montre la démonstration ci-dessous, les acheteurs ont simplement à choisir l’option « Cryptomonnaie » lors du règlement de leur commande :

Aperçu des paiements en USDC sur Stripe

💡 Comment fonction le stablecoin USDC de Circle ?

Selon Jennifer Lee, une manager de chez Stripe, des clients de plus de 70 pays avaient déjà testé le service, 24 heures après son lancement qui a eu lieu mardi dernier :

Fun fact: In the first 24 hours, customers from 70+ countries have paid with stablecoins through @Stripe

Today, we just expanded access, so if you're a US merchant on Stripe, check your Stripe dashboard and turn on "Pay with Crypto"! pic.twitter.com/XZKOertvmj

— Jen (@BackseatVC) October 9, 2024