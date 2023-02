Jesse Powell, le fondateur de Kraken, accuse la SEC de ne s'en prendre qu'aux bons acteurs de l'écosystème

Jesse Powell, le fondateur de l'exchange de cryptomonnaies Kraken, l'un des plus anciens de notre écosystème, s'est exprimé afin de donner son avis concernant les récentes décisions des régulateurs américains.

Une sortie qui apparait peu de temps après que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis ait infligé une amende de 30 millions de dollars à Kraken. De surcroît, l'exchange s'est vu dans l'interdiction de proposer ses services de staking sur le sol américain jusqu'à nouvel ordre.

Connu pour ses déclarations franches, Jesse Powell n'a pas mâché ses mots, ce dernier accusant littéralement la SEC de laisser les mauvais acteurs de l'écosystème se développer afin d'écraser les bons acteurs, et ce afin de servir son propre agenda :

I have a theory:

Regulators let the bad guys get big and blow up because it serves their agenda.

1. destroy capital/resources in crypto ecosystem

2. burn people, deter adoption

3. give air cover to attack good actors

The bad guys are actually on-side. Good guys are the enemy. https://t.co/DZI2O8gVyO

— Jesse Powell (@jespow) February 19, 2023