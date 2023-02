Polygon Labs licencie 20% de son personnel

À l'instar de nombreuses autres entreprises du Web3 auparavant, c'est au tour de Polygon Labs d'annoncer une vague de licenciement. L'organisation développant Polygon (MATIC), une solution de mise à l'échelle d'Ethereum (ETH), a annoncé se séparer de 20 % de son effectif.

Cela impactera une centaine de personnes et plusieurs pôles au sein de Polygon Labs. C'est ce qu'a déclaré Sandeep Nailwal, co-fondateur de Polygon sur Twitter :

A big part of this strategy includes unifying all of our teams under Polygon Labs to drive more growth.

As part of this consolidation process, we’ve made the difficult decision to reduce our team by 20% impacting multiple teams and about 100 positions.

— Sandeep | Polygon 💜 Top 3 by impact (@sandeepnailwal) February 21, 2023