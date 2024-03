Polygon (MATIC), une opportunité pour le bull run ? - Analyse on-chain de son token

Dernièrement, la hausse du Bitcoin (BTC) a emporté avec elle l'ensemble du marché des cryptomonnaies. Tandis que les tokens liés à l'intelligence artificielle et les memecoins connaissent une croissance record, qu'en est-il de la cryptomonnaie MATIC ? Son cours pourra-t-il performer dans les mois à venir ? Pour en avoir le cœur net, consultons ensemble les données on-chain à son sujet.

Une hausse à venir sur le MATIC ?

Depuis octobre 2023, le roi des cryptomonnaies reprend du poil de la bête et propulse les cryptomonnaies dans le vert. Ainsi, le token natif de la blockchain Polygon (MATIC) enregistre une hausse de 200% sur les 5 derniers mois, passant de 0,56 dollar à 1,12 dollar. Comment expliquer cette croissance ?

Avant toute chose, rappelons que Polygon est un layer 2 de la blockchain Ethereum. Son principal avantage est d'être interopérable avec les applications décentralisées d'Ethereum, tout en permettant des frais de transaction 100 fois inférieurs, un atout de taille pour démocratiser le Web3.

👉 Polygon (POL), un hub de blockchains pour améliorer les capacités d'Ethereum (ETH)

Grâce à la myriade de graphiques disponible sur le site web CherryPick, il est possible d'établir un état de lieux de la santé économique du MATIC. La première information essentielle à retenir est que son offre détenue en perte chute de manière régulière depuis novembre 2023.

Nombre de tokens MATIC en perte sur les 3 dernières années

Cela indique une diminution du stress financier pesant sur les participants du marché. Après une longue période de vente en perte et de résistance à la hausse, le rapport entre la prise de perte et la prise de profit s’est finalement inversé pour le MATIC, comme en témoigne son SOPR de dessus de 1.

Dans le même temps, le seuil critique du token établi à 1 dollar a été franchi avec succès la semaine dernière. Cette étape permet non seulement de rassurer les investisseurs en brisant ce cap symbolique, mais aussi de franchir à la hausse le prix réalisé du token, gravitant autour de 1 dollar depuis août 2022. Reste à savoir s'il sera en capacité de dépasser la résistance des 1,5 dollar dans les semaines à venir.

Prix réalisé du token MATIC depuis février 2021

Dans l’ensemble, l’activité du MATIC signale que le marché est sur le point d’entamer une tendance haussière à moyen / long terme. Pour les investisseurs curieux, il faudra suivre ce développement de près.

De plus en plus de détenteurs de MATIC sortent la tête de l’eau, ce qui fournit une amélioration nette de leur condition et favorise un biais haussier appuyé, comme sur le token ... [65% de l'article restant]