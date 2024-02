Polygon Labs licencie 19 % de ses effectifs « dans un souci d’amélioration de performances »

Jeudi après-midi, Marc Boiron, le PDG de Polygon Labs, a annoncé que l’entreprise procédait au licenciement de 19 % de ses effectifs, ce qui concerne au total 60 personnes :

At Polygon Labs, we are on a mission to fundamentally change the Internet so that everyone in the world is empowered to equitably access its value. Building the infrastructure to make that happen is no easy feat. It requires executing ambitiously and nimbly with an efficient,…

Si bon nombre d’acteurs de l’écosystème du Web3 ont pu procéder à des licenciements pour des raisons budgétaires ces 2 dernières années, l’intéressé explique que ce n’est pas le cas ici :

👉 Pour aller plus loin — Tout savoir sur l’écosystème Polygon (MATIC)

En parallèle de ces départs, une importante restructuration a également été annoncée dans un long message sur le blog de Polygon Labs.

Tandis que la division de Polygon Ventures a été séparée de Polygon Labs fin 2023 pour devenir une entité distincte de 10 personnes, ce sera aussi le cas de Polygon ID dans les mois à venir. Cela concerne ainsi une équipe de 33 personnes développant des outils d’identité décentralisée.

Selon Sandeep Nailwal le fondateur de Polygon (MATIC), l’équipe de Polygon Labs compte maintenant 220 employés, déduction faite des licenciements et de la scission des équipes :

Saying goodbye to friends and colleagues is always very painful, but this was a necessary step to take Polygon Labs back to its 'underdog' roots. This makes us lighter, nimbler and more mission focused.

Our relentless focus is to build the Planetary scale blockchain network for…

— Sandeep Nailwal | sandeep. polygon 💜 (@sandeepnailwal) February 1, 2024