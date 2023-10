Polygon 2.0 : le token POL est officiellement déployé – Que va devenir le MATIC ?

Polygon Labs, la firme derrière la sidechain Polygon, vient d'annoncer que le smart contract du token POL avait été déployé sur le mainnet Ethereum. Selon les données on-chain, le contrat du nouveau token de Polygon a été créé ce matin vers 11h06 sous l'appellation « Polygon Ecosystem Token ».

The POL token upgrade is now live on Ethereum mainnet.

Polygon 2.0, released this summer, is a roadmap for scaling Ethereum to build the Value Layer of the Internet. POL unlocks that future.

POL is a next-generation token that can power a vast ecosystem of ZK-based L2 chains.… pic.twitter.com/gmrsu0ZqLz

