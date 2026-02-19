Société Générale-FORGE lance son stablecoin euro EURCV sur Ripple (XRP)

Le stablecoin EURCV de Société Générale-FORGE est arrivé sur la blockchain XRP Ledger. Une intégration qui a été soutenue par Ripple.

Marine Debelloir

Société Générale-FORGE lance son stablecoin sur Ripple

Société Générale-FORGE annonce que l’EUR CoinVertible, son stablecoin euro, est désormais utilisable avec Ripple. La blockchain XRP Ledger a collaboré avec SG-FORGE pour permettre ce lancement :

blockquote icon

Cette intégration offrira l’opportunité d’explorer de nouveaux cas d’usage, notamment l’intégration de l’EUR CoinVertible dans les produits de Ripple et son utilisation comme collatéral de trading.

Déjà disponible sur Ethereum (ETH) et Solana (SOL), l’EURCV a des ambitions « multi-chaînes ». On note également une expérimentation récente avec le réseau de paiement mondial SWIFT.

Jean-Marc Stenger, le PDG de SG-FORGE, s’est félicité de cette évolution :

blockquote icon

Le lancement réussi de l’EUR CoinVertible sur le XRP Ledger est une nouvelle étape, renforçant notre engagement à offrir des crypto-actifs de nouvelle génération et conformes, qui favorisent la transparence, la sécurité et la scalabilité. Nous attendons avec impatience de nouvelles innovations.

💡 Notre top 10 des stablecoins pour générer un rendement passif

Société Générale-FORGE propose également un stablecoin dollar, l’USDCV. Celui-ci est disponible sur Ethereum et Solana et a été créé antérieurement.

À ce stade, l’USDCV pèse 26,9 millions de dollars, contre 77,5 millions de dollars pour l’EURCV. Le nouveau fleuron de SG-FORGE semble donc bien être l’EURCV, avec une grande ambition : devenir un stablecoin euro majeur. Une gageure dans un environnement qui favorise encore largement les stablecoins dollar à ce stade.

Source : Société Générale-FORGE

 

Journaliste chez Cryptoast depuis 2017

Marine Debelloir

