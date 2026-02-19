Société Générale-FORGE lance son stablecoin euro EURCV sur Ripple (XRP)

Le stablecoin EURCV de Société Générale-FORGE est arrivé sur la blockchain XRP Ledger. Une intégration qui a été soutenue par Ripple.

Société Générale-FORGE lance son stablecoin sur Ripple

Société Générale-FORGE annonce que l’EUR CoinVertible, son stablecoin euro, est désormais utilisable avec Ripple. La blockchain XRP Ledger a collaboré avec SG-FORGE pour permettre ce lancement :

Cette intégration offrira l’opportunité d’explorer de nouveaux cas d’usage, notamment l’intégration de l’EUR CoinVertible dans les produits de Ripple et son utilisation comme collatéral de trading.

Déjà disponible sur Ethereum (ETH) et Solana (SOL), l’EURCV a des ambitions « multi-chaînes ». On note également une expérimentation récente avec le réseau de paiement mondial SWIFT.

Jean-Marc Stenger, le PDG de SG-FORGE, s’est félicité de cette évolution :

Le lancement réussi de l’EUR CoinVertible sur le XRP Ledger est une nouvelle étape, renforçant notre engagement à offrir des crypto-actifs de nouvelle génération et conformes, qui favorisent la transparence, la sécurité et la scalabilité. Nous attendons avec impatience de nouvelles innovations.

💡 Notre top 10 des stablecoins pour générer un rendement passif

Société Générale-FORGE propose également un stablecoin dollar, l’USDCV. Celui-ci est disponible sur Ethereum et Solana et a été créé antérieurement.

À ce stade, l’USDCV pèse 26,9 millions de dollars, contre 77,5 millions de dollars pour l’EURCV. Le nouveau fleuron de SG-FORGE semble donc bien être l’EURCV, avec une grande ambition : devenir un stablecoin euro majeur. Une gageure dans un environnement qui favorise encore largement les stablecoins dollar à ce stade.

Coinbase : inscrivez-vous sur l'exchange crypto le plus réputé au monde

Source : Société Générale-FORGE

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.