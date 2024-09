Cosmos et Osmosis : direction une fusion pour ces 2 pionniers de l'interopérabilité ?

Une proposition visant à fusionner l'écosystème Osmosis avec le Cosmos Hub a vu le jour sur le forum dédié à la gouvernance de l'écosystème Cosmos. Cette proposition ambitieuse a suscité de vifs débats dans la communauté crypto, notamment au sein de celle d'Osmosis.

Ainsi, de nombreux messages de mécontentement de ce type ont été émis sur le réseau social X :

Guys, $osmo has lost 3% since discussion of the merge with $atom began.@sunnya97 you are not being aggressive enough. I do not want to trade my $osmo for locked $atom under any circumstances.

The hub has been a place of pathetic mediocrity and you won't be able to fix it,… pic.twitter.com/TfmIyWZd6C

— Jacob Gadikian 🦄x⚗️ (@gadikian) September 1, 2024