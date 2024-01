Celestia (TIA) continue de voir son prix grimper en raison de l'engouement autour des airdrops

Le token TIA de Celestia maintient une trajectoire haussière quasi constante depuis son lancement, affichant une croissance impressionnante de près de 700 % depuis sa distribution initiale via un airdrop. Le TIA bénéficie aujourd'hui d'un nouvel élan suite à de récents airdrops, mais faut-il y voir là un engouement pour les blockchains modulaires ?

Le token TIA de Celestia continue son ascension vers les sommets

Il est en hausse quasiment constante depuis son lancement, affichant un gain de presque 700 % depuis sa distribution via un airdrop : c'est le TIA, le token de l'écosystème Celestia. Celestia est un réseau modulaire fonctionnant sur la preuve d'enjeu (Proof of Stake, ou PoS) construit avec le Cosmos SDK et supportant l'Inter Blockchain Communication (IBC).

Évolution du cours du token TIA de son lancement à aujourd'hui

Depuis sa hausse véritablement initiée le 10 novembre 2023, le TIA a surpris plus d'une personne, certains des investisseurs ayant reçu le token lors de l'airdrop ayant décidé de le vendre quasiment dans la foulée.

Et cette performance ne semble pas partie pour s'arrêter : l'engouement autour du TIA est récemment reparti suite aux airdrops distribués par les protocoles Saga et Dymension, qui laissent eux-mêmes présager d'autres récompenses via des projets affiliés de près ou de loin à Celestia.

Par conséquent, nombreux sont les investisseurs ayant peur de « louper le train », comme peuvent en témoigner la hausse récente du volume d'échange sur le token TIA conjuguée à sa hausse de prix :

Évolution de la capitalisation boursière et du volume d'échange du TIA ces derniers jours

Concernant l'airdrop de Saga par exemple, 27 000 individus sont éligibles à ce dernier pour peu qu'ils aient déposé plus de 23 tokens TIA avant le snapshot. Certains chanceux ont également pu être éligibles à l'airdrop de Dymension, dont le futur token DYM se négocie déjà à plus de 5 dollars sur des plateformes comme Aevo.

Initialement, le token TIA avait été distribué à environ 580 000 adresses, et s'échangeait autour des 2 dollars par unité.

👉 Lisez notre fiche pour tout savoir sur l'écosystème Celestia

Simple engouement passager autour de l'« airdrop season » qui semble se dessiner avec Celestia, ou première marche avant l'avènement des blockchains modulaires ? Affaire à suivre.

Sources : TradingView, Coingecko

