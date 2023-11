Halving sur Cosmos : l’inflation maximale d’ATOM a été divisée par 2 — Pourquoi ?

Samedi, une proposition de gouvernance a été approuvée pour l’écosystème Cosmos, permettant de réduire l’inflation maximale de l’ATOM de moitié.

Les équipes de développement parlent ainsi de halving, dans le sens où cette inflation maximale de l’ATOM qui était jusque-là de 20 % est maintenant réduite à 10 % :

Proposal #848 is approved ✅

The max inflation parameter will be reduced from 20% to 10%, bringing ATOM’s current inflation rate to 10%.

This decision comes with the highest turnout in Cosmos Hub history: 72.7% pic.twitter.com/03MPSsUsmx

— Cosmos Hub ⚛️ (@cosmoshub) November 25, 2023