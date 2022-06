Cosmos (ATOM) : le DEX Osmosis (OSMO) mis à l'arrêt suite à une faille à 5 millions de dollars

Tôt ce matin, une faille a été découverte sur les pools de liquidité de l'exchange décentralisé (DEX) Osmosis (OSMO) qui repose sur sa propre blockchain dédiée. L'information, d'abord révélée par un utilisateur de la plateforme Reddit (le post a depuis été supprimé), a été confirmée officiellement par les équipes d'Osmosis sur Twitter.

Liquidity pools were NOT "completely drained".

Devs are fixing the bug, scoping the size of losses (likely in the range of ~$5M), and working on recovery.

More info to come. https://t.co/WOu7MMgSUM

— Osmosis 🧪 (@osmosiszone) June 8, 2022