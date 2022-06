Le serveur Discord du Bored Ape Yacht Club (BAYC) hacké, 32 NFTs se font subtiliser

Aujourd'hui, un certain nombre de membres du serveur Discord officiel du Bored Ape Yacht Club (BAYC) ont eu la désagréable surprise de s'être fait voler leurs tokens non fongibles (NFTs).

Selon les informations disponibles actuellement, il semblerait que ce soit le compte du community manager du BAYC qui soit en cause, ce dernier s'étant à priori fait hacker. Le ou les attaquants auraient alors utilisé son compte afin de diffuser un lien de phishing sur le serveur Discord du projet.

🚨BAYC & OtherSide discords got compromised‼️

Seems because Community Manager @BorisVagner got his account breached, which let the scammers execute their phishing attack. Over 145E in was stolen

Proper permissions could prevent this pic.twitter.com/lCl2DfZQ0W

— OKHotshot (@NFTherder) June 4, 2022