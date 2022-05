Un hack du compte Twitter de l’artiste Beeple entraîne plus de 400 000 dollars de vol par phishing

L’artiste Beeple s’est fait hacker son compte Twitter ce dimanche. Les pirates ont publié, à deux reprises, des liens de phishing mettant en avant des projets de tokens non fongibles (NFT) et ont ainsi généré un profit de plus de 400 000 dollars aux dépens des victimes.

Beeple est effectivement connu pour ses œuvres numériques, de sorte que cette attaque a pu paraître crédible. Le premier lien mettait en avant une prétendue collaboration avec Louis Vuitton et a permis le vol de 36 ETH. La ruse n’était pas choisie au hasard, car c’est effectivement cet artiste qui a conçu une partie des NFTs présents dans le jeu mobile de la marque française.

Mais les hackers ne se sont pas arrêtés là et ont de nouveau utilisé le profil Twitter de Beeple pour publier un autre lien de phishing. Le développeur Harry Denley a tweeté des copies d’écran de cette seconde mise en scène afin de prévenir la communauté :

Bad actors continue have access to Beeples Twitter account and they have now tweeted another phishing domain.

This one just prompts the user to send ETH to an EOA (0xcad7fc974F61A08ADEF110D1BA446fa5b5B5Bb27).

Infra: 44.227.238.106 pic.twitter.com/HzTga1OvNK

— harry.eth 🦊💙 (whg.eth) (@sniko_) May 22, 2022