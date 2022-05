Ce week-end, les utilisateurs de CoinGecko et Etherscan ont été victimes d'attaques de phishing

Dans la nuit de vendredi à samedi, plusieurs sites Web d’analyses de cryptomonnaies comme CoinGecko ou Etherscan ont été victimes d’une attaque de phishing.

Une publicité frauduleuse diffusée sur ces plateformes permettait en effet de lancer le portefeuille MetaMask des utilisateurs, de la même manière que cela se produit lorsque l’on se rend sur une application de finance décentralisée (DeFi).

Les victimes potentielles étaient alors invitées à signer une transaction malveillante, leur laissant croire qu’ils avaient gagné une récompense relative à la franchise du Bored Ape Yatch Club (BAYC) :

Security Alert: If you are on the CoinGecko website and you are being prompted by your Metamask to connect to this site, this is a SCAM. Don't connect it. We are investigating the root cause of this issue. pic.twitter.com/7vPfTAjtiU

La faille venait des services fournis par l’annonceur de publicités Coinzilla. En effet, l’attaquant aurait directement intégré son code dans une des campagnes, afin de toucher tous les sites sur lesquelles celle-ci serait diffusée. Selon la société, le problème a été identifié et réglé en une heure :

Bien évidemment, il n’était pas question ici d’une quelconque récompense, mais plutôt de donner une autorisation à un smart contract dont l’objectif était de vider le portefeuille numérique des victimes, comme en témoigne le code analysé par cet utilisateur de Twitter :

Below is the code that was used in today's attack through ads on crypto websites like @coingecko or @etherscan

The attacker wanted to get tokens approvals or perform swaps through DEXs to their address (it is not hardcoded, since it was pulled from API)https://t.co/cprOjdaxnG pic.twitter.com/3NyRhEtHwk

— Igor Igamberdiev (@FrankResearcher) May 13, 2022