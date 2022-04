Trezor : une attaque par phishing cible les utilisateurs suite à une fuite de données

Depuis ce dimanche, une attaque de type phishing est en cours auprès des utilisateurs de hardware wallet Trezor. Cette campagne malveillante a été confirmée par l’entreprise, suite à plusieurs interrogations de clients sur Twitter :

MailChimp have confirmed that their service has been compromised by an insider targeting crypto companies.

We have managed to take the phishing domain offline. We are trying to determine how many email addresses have been affected. 1/

— Trezor (@Trezor) April 3, 2022