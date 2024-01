« Une fois les cryptos transférées, elles ont disparues » : cet investisseur perd plus de 100 000 € à cause d'une arnaque par phishing

Le « phishing », ou hameçonnage en français, est une forme d'escroquerie qui s'opère via un outil numérique connecté à Internet. Cela consiste à récupérer vos données personnelles soit par le biais de la tromperie, soit en exploitant les failles techniques d'une application, afin de les utiliser de manière malintentionnée, comme pour effectuer des achats non autorisés.

Pour la victime, cela peut se matérialiser par la réception d'un mail, d'un message ou d'un appel provenant d'une personne se faisant passer pour un organisme ou une entreprise qui lui est familier.

Cette personne vous incite à saisir vos informations personnelles sur un site frauduleux ou à régler une somme d'argent qui sera en réalité reçue par l'arnaqueur.

Cette arnaque, courante dans divers contextes tels que le paiement d'impôts ou de factures téléphoniques, est particulièrement fréquente dans le monde numérique des cryptomonnaies.

Elle consiste en une usurpation d'identité par des individus se faisant passer pour une entreprise ou une application. Leur objectif est de persuader les victimes de transférer leurs cryptomonnaies vers un portefeuille malveillant ou de leur extorquer la phrase de récupération de leur portefeuille, aussi connue sous le nom de « seed phrase ».

👉 Pour en savoir plus sur ce que sont les phrases de récupérations

La société d'analyse on-chain Chainalysis estime que plus de 1 milliard de dollars ont été volés en cryptomonnaies par le biais d'arnaques par hameçonnage depuis mai 2021, dont plus de 500 millions de dollars en 2022.

Aujourd'hui nous nous intéressons à un cas précis de phishing qui est arrivé à l'un de nos lecteurs, que nous ne nommerons pas par souci de confidentialité.

La victime est un crypto-enthousiaste et a fait le choix de sécuriser son patrimoine en cryptomonnaies avec un hardware wallet du fabricant Ledger, l'un des portefeuilles froids les plus utilisés dans le monde.

L'individu affecté par cette attaque de phishing a tenu à donner du contexte à ces événements. Tout d'abord il rencontrait un problème technique avec son opérateur mobile qui l'empêchait d'avoir un accès à Internet, il ne pouvait donc pas vérifier le contenu de son hardware wallet via son application mobile lorsque le phishing a eu lieu.

De plus, la personne piégée, sans connexion Internet à proximité, devait se déplacer et consacrer du temps à la recherche d'un accès. Lorsqu'elle s'est finalement connectée à l'application Ledger Live, un message d'erreur de synchronisation est apparu, amplifiant son anxiété.

La veille, cette personne avait exceptionnellement utilisé un réseau Wi-Fi public, ce qui a été perçu comme une possible source de compromission de ses appareils.

Tous ces paramètres ajoutés à la pression et manipulation apportée par l'arnaqueur au téléphone, rien ne permettait à la victime de prendre du recul et se rendre compte de ce qui était en train de se passer.

Voici comment la victime a décrit les différentes étapes de l'escroquerie :

« 1 . Réception d’un appel téléphonique d’une personne se présentant comme appartenant au support technique de Ledger. Elle précise que je peux vérifier sur Google le numéro de téléphone appelant, comme étant celui de Ledger. Une fiche entreprise au nom de Ledger Paris s’affiche sur ma recherche internet avec l’adresse de Ledger (la vraie) et un numéro de téléphone, celui avec lequel je viens d’être contacté.



2 . Suite à cette vérification sur Internet, la personne qui m’a initialement contactée me rappelle et m’indique qu’une tentative de connexion sur mon portefeuille Ledger (ou mon appli Ledger Live, je ne sais plus) est en cours depuis l’Allemagne.



3 . La personne me demande si je me suis connecté sur un Wi-Fi public récemment (ce que j’avais exceptionnellement fait la veille pour vérifier des éléments sans aucun rapport avec les cryptos).



4 . La personne m’indique qu’elle va déconnecter la connexion suspecte et m’envoie un SMS de confirmation de cette déconnexion.



5 . Il m’est ensuite demandé si j’avais bien téléchargé l’application Trust Wallet, comme j’y avais été invité lors de l’achat de la Ledger (évidemment, aucun souvenir de ma part de cette demande).



6 . Je réalise alors ce téléchargement qui est censé servir pour effectuer un backup de mes données et sécuriser ma Ledger (ne souriez pas, l’arnaque était évidente !!!).



7 . Une fois Trust Wallet installé, il m’est demandé d’y transférer mes cryptos présentes sur la Ledger (aucun mot de passe ou phrase de récupération ne m’a été demandé).



8 . Mon interlocuteur me précise qu’elles y seront automatiquement rebasculées.



9 . Une fois les cryptos transférées… elles ont disparu… comme par enchantement !!! Je précise également que dans l’absence de discernement que j’ai eu tout au long du processus de l’arnaque, j’ai également transféré mes cryptos présentes sur les exchanges vers ce Trust Wallet (ne souriez pas !!) Je me suis donc rendu compte très vite de la perte de mes fonds… ».